"Volodymyr, consegues atingir Moscovo?", perguntou Trump a Zelensky

Esta segunda-feira, 10 dias depois do telefonema revelado pelo FT, o Presidente norte-americano anunciou que pretende enviar sistemas de defesa aérea Patriot para Kiev. Trump deverá ainda anunciar um novo plano para fornecer armas ofensivas à Ucrânia, segundo revelou o site norte-americano Axios, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Esta terça-feira, o Washington Post avança, por seu turno, com novos dados: Trump estará também a ponderar autorizar Kiev a utilizar os 18 mísseis ATACMS — já presentes no país e com um alcance de 300 quilómetros — em território russo, além de estar a considerar o envio de mais munições deste tipo.

Os mísseis ATACMS foram recebido durante a administração Biden, mas Kiev só obteve autorização para os usar em território russo no final de 2024 — uma decisão que Trump, na altura, criticou abertamente.