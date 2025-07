Voos diretos entre as capitais da Rússia e Coreia do Norte começam este mês

A Coreia do Norte e a Rússia vão inaugurar voos diretos entre Moscovo e Pyongyang, a partir de 27 de julho, num reforço da cooperação entre os dois países, anunciou esta terça-feira o Governo russo.

Trata-se do primeiro serviço aéreo direto entre as duas capitais e o voo terá uma duração aproximada de oito horas, disse o Ministério dos Transportes da Rússia, citado pela agência de notícias do país TASS.

Numa primeira fase, as ligações vão ser efetuadas uma vez por mês, para gerar uma procura estável e assegurar a ocupação dos voos.

O anúncio da data surge cinco dias depois de a Agência Federal de Transportes Aéreos da Rússia ter autorizado a Nordwind, com sede em Moscovo, a efetuar voos regulares entre as duas cidades, com uma frequência máxima de duas ligações por semana.

Até agora, a única ligação aérea direta entre os dois países era a rota entre Vladivostok (leste russo) e Pyongyang.

O anúncio segue-se à visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, à Coreia do Norte, na semana passada, que incluiu um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que reafirmou o "apoio incondicional" à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Lavrov teve também uma reunião com o homólogo norte-coreano, Choe Son-hui, na qual ambos reafirmaram a vontade de avançar para uma "parceria estratégica a longo prazo" através do tratado bilateral assinado em 2024, que inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão.

Os laços entre a Rússia e a Coreia do Norte estreitaram-se depois da assinatura desse tratado e acredita-se que Pyongyang tenha enviado tropas, foguetes e munições para apoiar a invasão russa da Ucrânia em troca de sistemas de armas antiaéreas.

O reinício dos voos diretos segue-se a outros desenvolvimentos recentes no setor dos transportes.

Em 17 de junho, Rússia e Coreia do Norte restabeleceram o serviço ferroviário direto entre Moscovo e Pyongyang, suspenso desde 2020 devido à pandemia de covid-19 e considerado a mais longa viagem de comboio sem paragens do mundo, cobrindo mais de 10 mil quilómetros em apenas oito dias.

As duas nações também concordaram em retomar a rota ferroviária entre Pyongyang e Khabarovsk (extremo oriente russo), bem como em aumentar a frequência de voos entre os dois países e iniciar a construção conjunta de uma ponte para a circulação de veículos sobre o rio Tumen, em linha com os compromissos estratégicos para reforçar a cooperação em matéria de transportes.