Caos na fronteira Israel/Síria. Mil drusos israelitas entram em território sírio

Desde a noite, Israel já realizou 160 ataques em território sírio. O prédio do Estado-Maior do Exército da Síria e o palácio presidencial estão entre os alvos atacados.

Um oficial do exército israelita, citado pelo Jerusalem Post, diz acreditar que o amplo apoio internacional ao Presidente Ahmed al-Sharaa levou o regime "a perder o contacto com a realidade".

"Os avisos a Damasco acabaram. Agora virão ataques dolorosos", diz o ministro da Defesa.

Segundo Israel Katz, os militares israelitas vão continuar a operar em Sweida, no sul da Síria, para destruir "as forças que atacaram os drusos até que se retirem completamente".

Em paralelo, os drusos israelitas continuam a cruzar a fronteira para partir em auxílio aos drusos sírios. Segundo os meios de comunicação social israelitas, cerca de mil drusos de Israel entraram em território sírio, um evento sem precedentes na História. Enquanto isso, membros da Guarda de Fronteira de Israel tentam convencer os drusos a afastarem-se da fronteira e a regressar a território israelita.

Diante dos acontecimentos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu gravou uma mensagem direcionada aos drusos que procuram entrar na Síria.

"Vocês estão a arriscar as vossas vidas e estão a prejudicar os esforços das Forças de Defesa de Israel (IDF). Peço-vos: voltem para as vossas casas, deixem as IDF operar".

Os drusos denunciam episódios de violência e tortura por parte das forças militares sírias que estão a combater na cidade de Sweida, no sul do país.