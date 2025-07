Comissão Europeia propõe orçamento de 1,8 biliões de euros, com três novos impostos

A Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, apresentou esta quarta-feira a proposta de orçamento para o período entre 2028 e 2034. A intenção é aumentar o volume do quadro financeiro plurianual para 1,8 biliões de euros, ou cerca de 1,15% do PIB da União Europeia, face aos 1,2 biliões do orçamento em vigor desde 2021 (que representam 1,1% do PIB).

A União Europeia usa o quadro financeiro plurianual de sete anos para regular o orçamento anual da UE. O quadro tem de ser adotado por unanimidade pelo Conselho Europeu (isto é, pelos Estados-membros da UE) em acordo com o Parlamento Europeu — enquanto os países se dividem em grupos que procuram reduzir o tamanho do orçamento e outros que procuram aumentar os valores, o Parlamento Europeu tipicamente procura dar mais ferramentas à UE, de acordo com as prioridades do momento. As negociações são prolongadas, e é comum o valor total inicialmente apresentado ser reduzido de alguma forma.

Segundo o comissário europeu do Orçamento, Piotr Serafin, 300 mil milhões de euros são dedicados aos agricultores, 218 mil milhões são dedicados às regiões menos desenvolvidas, e 451 mil milhões de euros para um Fundo de Competitividade Europeia. O orçamento atualmente em vigor colocou 372 mil milhões de euros na política de coesão (da qual Portugal beneficia) e 378 mil milhões na agricultura, representando dois terços do quadro financeiro aprovado em 2021.

A Comissão apresentou 865 mil milhões de euros para "Planos Nacionais e Regionais" — onde as políticas de coesão, agricultura e pescas devem estar inseridas, agora num bolo único para os quais os países têm de apresentar planos, à semelhança da lógica do PRR.

Nas redes sociais, a presidente do Comité Europeu das Regiões, Kata Tüttő, criticou a ideia, afirmando que "de trás do fumo da simplificação emerge um plano monstruoso para engolir a política de coesão e partir-lhe a coluna com nacionalização e centralização".