​Confrontos na Síria continuam e fazem mais de 200 mortos

O número de mortos na Síria já passa de 200. O governo do Presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, continua a enviar tropas e tanques para a província de Sweida, no sul do país, foco dos confrontos com a minoria drusa.

Os drusos são árabes que tem uma cultura e uma religião próprias que reúne elementos do Islamismo, do Hinduísmo e até da filosofia grega clássica. Esse grupo está dividido entre Líbano, Síria e Israel. Na Síria, são cerca de 3% a 4% da população. Em Israel, entre 1,6% e 2%. Para defender os seus irmãos na Síria, cerca de 30 drusos israelitas chegaram a cruzar a fronteira e entraram em território sírio.

As lideranças drusas acusam o novo regime da Síria de cometer um massacre e relatam violência e até tortura por parte dos militares sírios.

Israel também atacou as forças militares sírias para impedir a aproximação de tanques e armas à fronteira do país. Apesar do pedido por parte dos Estados Unidos para Israel interromper os ataques, as forças israelitas realizaram ao menos oito ações militares contra as tropas de al-Sharaa durante a madrugada.

O governo sírio relata a morte de vários militares do país nesses ataques israelitas.

Em comunicado oficial, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que vai prosseguir com as ações.

"Temos o compromisso de preservar o sudoeste da Síria como uma área desmilitarizada na fronteira com Israel. Não vamos permitir o retorno à situação em que um 'segundo Líbano' seja estabelecido ali; nós também temos uma obrigação para proteger os drusos locais. Estamos a fazê-lo por meio de operações intensas. Espero que não sejam necessárias mais operações, e isso depende sobretudo do que será entendido e feito em Damasco", disse em referência às decisões do governo sírio.

Em meio à intensificação dos confrontos e à atuação israelita, há dúvidas sobre o futuro de um eventual acordo entre Israel e Síria.

Segundo apuração da Renascença, há negociações diretas entre Síria e Israel para o estabelecimento de um acordo entre os dois países; inicialmente, ele teria os moldes de um pacto de não agressão focado na estabilidade regional. Diante dos acontecimentos recentes, não está claro qual será o destino dessas negociações.