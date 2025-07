Israel exige ao governo sírio retirada de tropas de região habitada pela minoria drusa

Ao longo do dia, milhares de drusos israelitas cruzaram a fronteira para se tentarem juntar aos combates de drusos sírios contra as tropas leais a Ahmed al-Sharaa, o presidente sírio. Neste momento, ainda há pelo menos mil drusos israelitas na Síria.

Ao longo do dia desta quarta-feira, foram mais de 200 alvos atingidos por Israel em território sírio, inclusive as proximidades do palácio presidencial em Damasco e a principal base militar síria na capital.

A dúvida em Israel é se o regime sírio vai de facto retirar as forças do sudoeste do país. Se isso não acontecer, a avaliação do setor de Defesa de Israel é que ainda haverá alguns dias de combate na Síria. Por isso, o Exército de Israel aumenta o efetivo na fronteira entre os dois países.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria, os ataques aéreos israelitas resultaram em mortes, feridos e destruição de infraestruturas.

Os confrontos internos na Síria começaram no domingo. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a violência teve início depois de um comerciante druso ter sido roubado e sequestrado na estrada que liga Sweida a Damasco.

A partir daí, membros da minoria drusa passaram a prender figuras importantes da comunidade beduína.

O governo sírio enviou então forças militares para "restabelecer a ordem" na região. Vídeos que circulam na internet e testemunhas relatam uma série de abusos contra a minoria drusa.

Israel então passou a atacar as forças sírias para afastá-las das proximidades da fronteira com o país e também, segundo autoridades israelitas, para proteger a minoria drusa.

Os drusos na Síria representam entre 3% e 4% da população; em Israel, entre 1,6% e 2%.