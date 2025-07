Líder regional do Vox investigado por crimes de ódio após ataques racistas em Torre Pacheco

O Ministério Público local de Múrcia está a investigar se existem indícios de crime nas declarações e publicações do líder regional do Vox, José Ángel Antelo, associadas às noites de violência que têm acontecido na cidade de Torre Pacheco, onde pelo menos 14 pessoas foram detidas após ataques a imigrantes africanos a viverem na região.

O caso teve início na quarta-feira, quando um homem de 68 anos foi agredido na rua. Em resposta, grupos nacionalistas aproveitaram a ocasião para apelarem a uma "caça aos magrebinos", iniciando confrontos com imigrantes que tiveram os seus momentos mais tensos na sexta-feira e no sábado à noite.

O suspeito da agressão ao idoso foi detido e está em prisão preventiva desde segunda-feira, estando acuasdo de um crime de ofensas corporais. O processo foi agora transferido para o tribunal de San Javier, em Múrcia.

Após queixa apresentada pelo PSOE, Izquierda Unida e Podemos, o líder regional do Chega está agora a ser investigado por suspeitas de incitamento ao ódio.

E José Ángel Antelo voltou esta terça-feira a defender a deportação de imigrantes, numa conferência de imprensa em que garantiu que os "culpados" do que está a acontecer em Torre Pacheco "são as políticas do bipartidarismo que financiaram a imigração ilegal".

"Com o Vox, essas pessoas não estariam aqui, não teriam agredido um idoso num jogo macabro para partilhar nas redes sociais", afirmou, citado pelo El País. Também a porta-voz do partido no parlamento espanhol, Pepa Millán, aplaudiu os moradores de Torre Pacheco que “tomaram a justiça pelas próprias mãos” contra imigrantes, culpando a “inação do Governo”, não referindo que a maioria dos ataques foi pela mão de elementos de extrema-direita que se deslocaram ao município de outros locais de Espanha.