Donald Trump quer mudar a receita da Coca-Cola nos EUA

"Tenho falado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana VERDADEIRO na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram. Gostaria de agradecer a todas as autoridades da Coca-Cola", disse Trump numa publicação na sua rede social, a Truth Social.

A iniciativa Make America Healthy Again (MAHA) da administração Trump, nomeada em homenagem ao movimento social alinhado com o secretário da saúde, Robert F. Kennedy Jr., tem pressionado as empresas alimentares a alterar as suas fórmulas para remover determinados ingredientes, como os corantes artificiais.

Kennedy criticou ainda a quantidade de açúcar consumida na dieta americana e afirmou que as diretrizes alimentares atualizadas, divulgadas este verão, aconselharão os cidadãos a consumir "alimentos integrais".

Um relatório de maio da "comissão MAHA", um painel convocado por Trump e encarregado de identificar as causas básicas das doenças crónicas, afirmou que o consumo substancial de xarope de milho rico em frutose pode ter um papel na obesidade infantil e noutras condições de saúde.

Os especialistas médicos recomendam limitar o açúcar adicionado às dietas, mas não identificaram diferenças significativas entre o açúcar de cana e o xarope de milho rico em frutose.

Os produtores de milho concentrados no Centro-Oeste dos EUA há muito que exercem uma influência considerável sobre os legisladores em Washington. O estado natal do Presidente, a Florida, é o maior produtor de cana-de-açúcar do país.

"Substituir o xarope de milho rico em frutose por açúcar de cana não faz sentido", disse o presidente e CEO da Associação de Refinadores de Milho, John Bode. "Substituir o xarope de milho rico em frutose por açúcar de cana custaria milhares de empregos na indústria alimentar americana, reduziria os rendimentos agrícolas e aumentaria as importações de açúcar estrangeiro, tudo isto sem qualquer benefício nutricional."

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.