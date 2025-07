Drusos deparam-se com destruição na província de Sweida. Número de mortos chega a 500

Há, neste momento, uma série de esforços dos moradores para avaliar a extensão da destruição, depois de cinco dias de combates entre as forças do regime sírio, com apoio de beduínos, contra a minoria drusa.

Os moradores da minoria drusa de Sweida, no sul da Síria, relatam um estado de destruição generalizada após a retirada das forças do governo sírio como parte do acordo de cessar-fogo.

Como parte do cessar-fogo alcançado, as forças do governo sírio já se retiraram da região sudoeste do país. O controlo da segurança foi transferido para os drusos, mas os membros do regime devem atuar como polícias. A situação ainda é frágil, uma vez que as lideranças da comunidade drusa síria já declararam que vão fazer oposição ao acordo, exigindo a retirada integral de todos os aliados ao governo do presidente Ahmed al-Sharaa.

A agência de notícias AFP relata uma situação de caos no hospital de Sweida. O portal de notícias Sweida 24 contabilizou 150 corpos no local. Há corpos espalhados pelas ruas, lojas saqueadas e casas incendiadas.