Governo britânico propõe dar direito de voto a adolescentes de 16 e 17 anos

O Governo apresentou uma proposta para reduzir a idade mínima para votar de 18 para 16 anos a tempo das próximas eleições legislativas, que poderão ser convocadas até 2029.

Segundo o governo, as alterações propostas fazem parte de um esforço para aumentar a confiança do público na democracia e alinhar os direitos de voto em toda a Grã-Bretanha, onde os eleitores mais jovens já participam em eleições regionais e locais na Escócia e no País de Gales, em eleições regionais e locais desde 2016 e 2021.



O governo afirma que a legislação será a "maior mudança na democracia do Reino Unido em uma geração".

Esta medida reconhece o contributo cívico e económico dos jovens, já que muitos trabalham e pagam impostos, e pretende incentivar a participação democrática desde cedo, com o objetivo de criar um eleitorado mais envolvido ao longo da vida.



“Já têm idade suficiente para trabalhar, já têm idade suficiente para pagar impostos... e penso que, se pagam, devem ter a oportunidade de dizer em que querem que o vosso dinheiro seja gasto e que rumo deve tomar o governo”, declarou o Primeiro-Ministro Keir Starmer à ITV News.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mudança na Grã-Bretanha vai exigir a aprovação do Parlamento, mas é pouco provável que isso constitua um obstáculo, porque a política fez parte da campanha eleitoral de Starmer no ano passado, que lhe deu uma grande maioria.



Apesar da vitória, a popularidade de Starmer caiu drasticamente no governo, após uma série de erros cometidos num contexto económico difícil. O seu partido está em segundo lugar na maioria das sondagens de opinião, atrás do partido de direita Reform UK, de Nigel Farage.