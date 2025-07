Maior pedaço de Marte leiloado por mais de quatro milhões de euros

O fragmento foi descoberto em novembro de 2023 por um caçador de meteoritos no deserto do Sara, na remota região de Agadez, no Níger.

“As pessoas de lá já sabiam que se tratava de algo especial”, disse Hatton. "Só quando chegou ao laboratório e as peças foram testadas é que percebemos: ‘Meu Deus, é de Marte’. E depois, quando os resultados chegaram, comparámos e vimos, OK, não é apenas marciano, é o maior pedaço de Marte no planeta."

Há cerca de 5 milhões de anos, um asteroide ou cometa embateu em Marte com tanta força que rochas e outros detritos foram lançados para o espaço.

"Então, ele vem a arremessar-se... 140 milhões de quilómetros através do espaço, atravessando a atmosfera da Terra", disse Hatton, referindo que a maioria das coisas arde na atmosfera do nosso planeta.

"É incrível que tenha sobrevivido e que se tenha despenhado no meio do deserto, em vez de no meio do oceano, num local onde o pudemos encontrar e que alguém que reconheceu o que era o objeto o tenha encontrado.

“Portanto, há todo um processo ou uma camada de coisas que têm de acontecer para que isto se torne realidade e esteja aqui à nossa frente”.

Tal como o seu planeta-mãe, o NWA 16788 tem uma tonalidade nitidamente avermelhada, bem como sinais de crosta de fusão da sua violenta descida através da atmosfera da Terra.

Existem atualmente reconhecidos, pela comunidade cientifica, cerca de 400 meteoritos oriundos de Marte, dos quais o NWA 16788 é de longe o maior.