Bolsonaro alvo de buscas e passa a usar pulseira eletrónica

A Polícia Federal do Brasil está a realizar, esta sexta-feira, buscas na casa de Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal. O ex-Presidente brasileiro recebeu ordens judiciais para utilizar pulseira eletrónica, não sair de casa durante a noite e não utilizar as redes sociais.

Além das novas limitações, segundo a Globo, Bolsonaro está impedido de comunicar com o filho Eduardo, que tem feito pressão junto do governo de Donald Trump nos Estados Unidos da América (EUA) para que os processos judiciais contra o pai sejam parados.

Donald Trump fez pressão sobre o Brasil para parar a investigação a Jair Bolsonaro, ameaçando a aplicação de tarifas de 50% sobre importações do Brasil caso o processo continue. Lula devolveu a carta com a ameaça e prometeu retaliar.

"A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal", afirmaram as autoridades brasileiras.

Bolsonaro está a ser julgado pelo Supremo Tribunal do Brasil, acusado de levar a cabo um golpe para impedir a tomada de posse de Lula da Silva em janeiro de 2023.