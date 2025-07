Bolsonaro garante que não planeava fugir. Jornalista brasileiro explica perigo de fuga

O antigo Presidente brasileiro está agora obrigado - nomeadamente - a usar pulseira eletrónica e a permanecer em sua casa entre as 19h00 da tarde e as 07h00 da manhã. Bolsonaro fica igualmente impedido de contatar diplomatas ou aproximar-se de embaixadas e também não pode usar as redes sociais.

Estas medidas de coação - impostas pelo Supremo Tribunal Federal - são juridicamente sustentadas com o alegado aumento, nos últimos dias, do risco de fuga de Bolsonaro.

Esta é, contudo, uma suspeita já desmentida pelo antigo Chefe de Estado: "Nunca pensei sair do Brasil, nunca pensei ir para uma embaixada e, no meu entender, isto é uma suprema humilhação".

Apesar de garantir que nunca pensou fugir do Brasil, o jornalista brasileiro Itamar Montalvão - editor do jornal Estado de São Paulo - sustenta à Renascença que a decisão do Supremo tem sustentação jurídica. A Procuradoria Geral brasileira acredita que o risco de fuga de Bolsonaro aumentou nos últimos dias tendo em conta, por um lado, que o processo relativo à tentativa de Golpe de Estado - em 2022 - já entrou na fase de alegações finais e, alegadamente, por terem ocorrido nos últimos dias movimentações suspeitas do antigo presidente...incluindo os contactos com a Administração Trump.

Quais são, em rigor, as medidas de coação aplicadas a Jair Bolsonaro?

Bolsonaro passou a ter a sua movimentação controlada pela Polícia Federal, está proibido de manter contatos com outros arguidos, incluindo dois filhos: Carlos e Eduardo Bolsonaro, que está nos

Estados Unidos. Bolsonaro está, igualmente, proibido de sair de casa durante a noite - das 19h00 às 7h00 - e de conversar com embaixadores ou diplomatas no Brasil. Não pode também fazer uso das redes sociais.

A ideia é evitar uma possível fuga de Bolsonaro?

Exatamente. A Procuradoria Geral da República considera que o risco de fuga de Bolsonaro aumentou consideravelmente nos últimos dias, tendo em conta a sua aproximação com governos dos Estados Unidos, com vista à obtenção de um provável asilo político. Nós não podemos afirmar que o governo americano iria conceder asilo a Bolsonaro, mas tudo indica que sim, à luz das cartas que o presidente Donald Trump tem publicado, endereçadas ao presidente Lula da Silva e, ontem, ao próprio Bolsonaro.

Isto tem, também, uma leitura política?

Sim, não podemos deixar de considerar que, nas medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, existe também uma forte componente política. O Supremo Tribunal Federal está hoje a reafirmar a sua soberania para julgar Bolsonaro, perante todas as ameaças que têm sido feitas pela administração dos EUA.

Entretanto Bolsonaro já reagiu e disse que isto é suprema humilhação e que não tencionava a sair do Brasil. Isto não pode resultar numa vitimização, por parte do antigo presidente?

Ele tem o direito de espernear, de dizer o que quiser. Mas creio que o facto mais relevante é que há sustentação jurídica para o Supremo Tribunal Federal ter feito aquilo que hoje fez. Eu recordaria que a ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado no Brasil, em 2022, e corre no Supremo Tribunal Federal, já entrou na fase das alegações finais. Muito provavelmente ele termina (este processo) por volta de fins de setembro ou início de outubro, com a absolvição ou condenação dos réus.

ou seja, Bolsonaro tem sentido mais a pressão judicial e, ao que parece, tem-se movimentado para escapar à aplicação da lei penal.

Só para concluir, como é que o cidadão brasileiro está a reagir a tudo isto que está acontecendo neste momento?

Creio que o país ainda "está tomando pé da situação". Ainda não pode ser feita uma avaliação à forma como os brasileiros estão a reagir àquilo que aconteceu.