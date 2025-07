Caso da violação a Giséle Pelicot adaptado aos palcos

Uma peça de teatro, baseada no caso de Giséle Pelicot, que chocou França e o mundo no ano passado, vai chegar ao palco, numa performance intitulada “O Julgamento de Pelicot”.

Assinada pelo encenador suíço Milo Rau e com a atriz Servane Dècle como protagonista, a peça de teatro, com duração de três horas, vai acontecer na cidade de Avignon, local do julgamento que reuniu a atenção mediática.

A história de Gisèle Pelicot tornou-se pública quando decidiu renunciar ao seu direito ao anonimato para garantir um julgamento público de seu ex-marido, que a drogou, violou e recrutou 50 homens para a violar centenas de vezes, ao longo de dez anos.



Dominique Pelicot foi, em dezembro, considerado culpado de todas as acusações de violação, assim como os restantes 50 homens acusados no caso. O homem foi também considerado culpado de captar imagens indecentes da sua filha e das suas noras.



O autor da peça colaborou com "os advogados da família Pelicot, o tribunal, especialistas em psicologia, comentaristas jurídicos, testemunhas e organizações feministas para recontar este julgamento de um sistema inteiro", pode ler-se na apresentação da performance.



Segundo o The Guardian, mais de 50 artistas vão ler trechos do julgamento, e entre os presentes no palco estará um especialista em psiquiatria do caso.

Uma primeira apresentação aconteceu no festival de Viena no mês passado, com duração de sete horas, e a peça viajará para outras cidades, incluindo Lisboa, Belgrado e Varsóvia.