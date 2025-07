​Instabilidade na Síria: forças beduínas avançam para região drusa

A situação na Síria, em especial na região sul, ainda é instável, apesar do cessar-fogo. Há relatos de avanços de forças beduínas rumo à região habitada pelos drusos.

Um comandante militar beduíno disse à Reuters que foi lançada uma nova ofensiva de beduínos contra Sweida. Segundo ele, o cessar-fogo seria válido apenas para as forças do governo e que a ação em curso busca libertar beduínos detidos pelos drusos durante os últimos dias.

Os moradores da minoria drusa de Sweida, no sul da Síria, relatam um estado de destruição generalizada após a retirada das forças do governo sírio.

A última atualização fornecida pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização que monitoriza os acontecimentos na Síria a partir do Reino Unido, informa que há quase 600 mortos, além de relatos de humilhações e massacres cometidos por jihadistas sunitas contra a minoria drusa.

Os beduínos são muçulmanos sunitas - assim como mais de 70% da população síria - e mantêm um longo histórico de rivalidade com os drusos.

Segundo Charles Lister, diretor do Instituto do Médio Oriente especializado em assuntos sírios, há uma grande mobilização de diversas tribos do país para confrontar a resistência armada drusa em Sweida, no sul do país.

Como parte do acordo alcançado, as forças do governo sírio já se retiraram da região. O controlo sobre assuntos de segurança foi transferido para os drusos. Mas membros do regime devem continuar a atuar como policiais. No entanto, líderes da comunidade drusa síria já declararam que exigem a retirada integral de todos os aliados ao governo do presidente Ahmed al-Sharaa.

Segundo os relatos na Síria, dezenas de famílias beduínas deixaram Sweida em busca de refúgio em Daraa, a 40 quilómetros, por temerem ataques de vingança por parte dos drusos.