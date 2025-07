Israel e Síria chegam a acordo para cessar-fogo na fronteira

Israel e Síria chegaram esta sexta-feira a acordo para um cessar-fogo em negociações que foram apoiadas por Turquia, Jordânia e outros países vizinhos.

O anúncio foi feito pelo embaixador norte-americano na Turquia, que também é enviado especial à Síria.

"Apelamos aos drusos, beduínos e sunitas para que baixem as armas e, juntamente com outras minorias, construam uma nova e unida identidade síria. Instamos todos os sírios a honrarem-se e a viverem em paz e prosperidade com seus vizinhos", escreveu Tom Barrack.

Na quarta-feira, Israel lançou ataques aéreos sobre Damasco e sobre forças governamentais no sul do país, exigindo a sua retirada, com o pretexto de que está a proteger os drusos - uma minoria influente com seguidores no Líbano e em Israel.

No mesmo dia, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicou que estavam a ser tomados passos para resolver uma "situação preocupante e terrível".