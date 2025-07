Manuel Poêjo Torres: “A Síria, para lá de um Estado uno, deveria caminhar para uma federalização entre diferentes governos"

A Síria voltou a mergulhar numa intensa onda de violência nos últimos dias, com mais de 500 mortos no sul do país, segundo dados do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O número elevado de vítimas resulta de confrontos entre a minoria drusa e milícias leais ao governo de Al-Sharan, num conflito que já dura há quatro dias e motivou a intervenção do exército governamental.

A escalada de violência levou também Israel a lançar vários ataques aéreos na região, justificando a ação com a necessidade de proteger as comunidades drusas. De acordo com o comentador da Renascença Manuel Poêjo Torres, especialista em política internacional, Telavive procura sobretudo garantir a estabilidade e segurança na sua fronteira norte, face a uma alegada ligação entre forças governamentais sírias e o Estado Islâmico (Daesh).

"É simples compreender a posição de Israel em querer defender os seus interesses na sua fronteira norte, garantindo que os drusos não são alvos de chacinas e mortandade", afirmou Poêjo Torres.

Além disso, recorda que nos últimos dias surgiram várias imagens dos uniformes que os militares ou as milícias governamentais de Al Sharam utilizaram a sua campanha "para alegadamente defender os drusos e pacificar o conflito" entre beduínos e drusos. "O camuflado que utilizaram tinham "patches", portanto tinham bandeiras do ISIS no velcro dos braços e no peito. Portanto, mostravam ainda estar alinhados com os objetivos terroristas do próprio Daesh."

Assim, Israel terá atuado de forma preventiva, atacando não apenas alvos militares em Damasco, mas também uma caravana militar que se dirigia à zona dos confrontos, sob pretexto de pacificação. "Não podemos esquecer que as forças de Al-Sharan já eram forças que estavam alinhadas com o ISIS e que Israel conhece muito bem. E sabendo Israel aquilo que é o modus operandi, as técnicas, as táticas e os procedimentos destas milícias, de forma preventiva, fez um ataque direto não apenas sobre o Ministério da Defesa em Damasco, mas também sobre parte da caravana militar que seguia para alegadamente pacificar este conflito."

O comentador da Renascença destaca ainda a complexidade étnica e geopolítica do conflito, recordando envolvimento da comunidade drusa tanto na Síria como em Israel. “É um conflito étnico-rácico gravíssimo que pressupõe que Israel tenha uma palavra a dizer. Os drusos fazem parte também de uma grande percentagem de migrantes em Israel que participam diretamente das forças armadas israelitas.”

Para Poêjo Torres, a atual situação da Síria põe em causa a unidade territorial e política do país. Defende, por isso, um modelo federativo como forma de estabilizar o país. “A Síria, para lá de um Estado uno, deveria caminhar para uma federalização entre diferentes governos, porque o que existe hoje são fações e milícias que tentam exercer soberania sobre os seus próprios territórios."