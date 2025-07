Netanyahu telefonou ao Papa depois de ataque a igreja

Numa chamada telefónica ao Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa — que se encontra em Gaza juntamente com o patriarca ortodoxo Teófilo III — Leão XIV quis inteirar-se pessoalmente do estado do padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família, e das restantes vítimas do ataque, anunciou o Vaticano.

Além de manifestar "o seu apoio e solidariedade a toda a comunidade reunida em torno da paróquia e a todos os que sofrem com a violência", o Papa "reiterou a sua intenção de fazer tudo o que for possível para impedir o insensato massacre de inocentes".

Leão XIV falou também com o Padre Carlos Ferrero, provincial do Instituto do Verbo Encarnado — congregação à qual pertence o Padre Romanelli — expressando a sua proximidade e o seu apoio aos religiosos e fiéis que continuam a acompanhar a comunidade católica num local e num momento de grande angústia.

Papa reforça apelo de cessar-fogo em conversa com Netanyahu

Em paralelo, o Papa falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que telefonou a Leão XIV depois do ataque à única paróquia católica da Faixa de Gaza. Durante a conversa, Leão XIV renovou o seu apelo a um cessar-fogo imediato, à retoma das negociações de paz e à proteção de todos os civis — com especial ênfase para os locais de culto, que continuam a ser atingidos apesar do seu caráter sagrado e da sua importância simbólica.

“O Santo Padre renovou o seu apelo para que se dê um novo impulso às negociações e se chegue a um cessar-fogo e ao fim da guerra. Expressou novamente a sua preocupação com a dramática situação humanitária da população de Gaza, cujo preço doloroso é pago especialmente por crianças, idosos e pessoas doentes”, indica uma nota divulgada pelo Vaticano.

“O Santo Padre reiterou a urgência de proteger os locais de culto e, sobretudo, os fiéis e todas as pessoas na Palestina e em Israel”, assinala ainda a nota oficial.

Na quinta-feira, o gabinete de Netanyahu emitiu uma nota em que lamentava o ataque. “Israel lamenta profundamente que uma munição perdida tenha atingido a igreja da Sagrada Família em Gaza. Cada vida inocente perdida é uma tragédia. Partilhamos a dor das famílias e dos fiéis”, refere o texto.