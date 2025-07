Netflix já está a utilizar Inteligência Artificial para produzir séries

Pela primeira vez, a Netflix usou ferramentas de Inteligência Artifical (IA) numa das suas produções. Trata-se de “El Eternauta”, uma série de ficção científica argentina.

Ted Sarandos, um dos chefes executivos da Netflix, afirmou que a Inteligência Artificial é “uma oportunidade incrível para ajudar os criadores a fazer séries melhores e não só mais baratas”.

O diretor explicou que artistas de efeitos visuais da Netflix utilizaram IA para reproduzir um edifício a colapsar em Buenos Aires.

“Ao utilizarem ferramentas alimentadas por IA, conseguiram obter um resultado espantoso a uma velocidade notável e, de facto, a sequência de efeitos visuais foi concluída 10 vezes mais depressa do que teria sido possível com ferramentas e fluxos de trabalho tradicionais de efeitos visuais”, afirmou.

Sarandos afirmou ainda que as novas ferramentas tecnológicas permitiram reduzir custos de produção: “O custo [dos efeitos especiais sem IA] simplesmente não teria sido viável para um programa com este orçamento.”

O uso de Inteligência Artificial generativa nas indústrias do entretenimento levanta preocupações quando ao corte de postos de trabalho, particularmente nas áreas da produção e dos efeitos especiais.

Quanto a esta questão, o responsável da plataforma de streaming considera que as ferramentas são uma mais-valia e uma ajuda. “Trata-se de pessoas reais a fazer trabalho real com melhores ferramentas. Os nossos criadores já estão a ver os benefícios na produção através da pré-visualização e do trabalho de planeamento de filmagens, e certamente dos efeitos visuais. Penso que estas ferramentas estão a ajudar os criadores a expandir as possibilidades de contar histórias no ecrã, o que é extremamente empolgante".