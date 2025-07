UE limita preço do petróleo comprado à Rússia no 18.º pacote de sanções

A União Europeia aprovou, esta sexta-feira, o 18.º pacote de sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, colocando um limite dinâmico ao preço do petróleo russo e penaliza mais navios da "frota fantasma" da Rússia. O pacote foi aprovado depois de a Eslováquia levantar o veto em troca de garantias da Comissão Europeia para mitigar possíveis aumentos de preços do gás.

Os 27 países da UE acordaram a criação de um limite dinâmico ao preço do petróleo russo, fixando o preço em 15% abaixo da média de mercado. Na prática, o limite a pagar por barril desce de 60 dólares para 47,6 dólares, reduzindo as receitas do mercado energético da Rússia.

A Rússia tem sido capaz de contornar as sanções impostas à venda do petróleo desde a invasão de larga escala da Ucrânia, particularmente devido a falta de clareza sobre quem deve fiscalizar a implementação do limite de preço. Uma das soluções presente nas novas sanções é a proibição de importação de produtos de países terceiros fabricados com petróleo russo, excluindo apenas produtos do Reino Unido, Noruega, Canadá, Estados Unidos da América e Suíça.