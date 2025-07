​Pelo menos 28 feridos após veículo atingir multidão em Los Angeles

Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas quando um veículo se lançou sobre uma multidão na Santa Monica Boulevard, em Los Angeles, na madrugada deste sábado, informaram os bombeiros da cidade.

Pelo menos três pessoas estavam em estado crítico e seis outras ficaram gravemente feridas, segundo o alerta.

Vídeos publicados no X mostraram estradas a serem fechadas e pacientes a serem levados em ambulâncias.

As autoridades não deram pormenores imediatos sobre a causa do incidente ou a identidade do condutor.

A CNN noticiou que o local estava perto de um local de música.

O incidente ocorreu pouco antes das 2 horas da manhã, hora local, informaram os bombeiros.