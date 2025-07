Pelo menos 32 palestinianos mortos por tiros israelitas em Rafah

Pelo menos 32 palestinianos morreram e 80 ficaram feridos por disparos israelitas enquanto aguardavam a distribuição de alimentos perto de um dos pontos de ajuda humanitária no norte de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, segundo uma fonte médica.

De acordo com fonte da morgue do Hospital Nasser, citada pela agência de notícias EFE, entre os mortos estão 25 homens --- que costumam ir ao local em busca de comida para as suas famílias --- e quatro não identificados, incluindo o de uma mulher.



Outros três corpos foram contabilizados posteriormente, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, que alertou para "um desastre humanitário sem precedentes se este silêncio internacional se mantiver".

As tropas israelitas cercaram a zona onde milhares de palestinianos se reuniram tentando chegar a um centro de distribuição de alimentos e começaram a disparar contra a multidão, de acordo com testemunhas e fontes locais citadas pelo jornal Haaretz.

Este último massacre ocorre quando cada vez mais palestinianos sofrem de subnutrição e fome devido à falta de alimentos disponíveis. Apesar disso, Israel continua a recusar-se a permitir a entrada em massa de ajuda humanitária através do mecanismo da ONU.