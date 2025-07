Sobem para 34 os mortos em naufrágio de barco turístico no Vietname

O barco "Wonders Sea", que transportava 53 pessoas, naufragou por volta das 14h00 locais (8h00 em Lisboa), quando a tempestade Wipha se aproximava do país através do Mar da China Meridional. Foram registados ventos fortes, chuvas intensas e relâmpagos na zona.

Várias pessoas continuam desaparecidas e 11 foram retiradas da água com vida.

Aumenta de 27 para 34 o número de mortos depois de um barco turístico se ter virado durante uma tempestade na Baía de Halong, no Vietname, este sábado, informaram os meios de comunicação social estatais.

Não houve qualquer anúncio oficial sobre a nacionalidade dos turistas, uma vez que as equipas de emergência continuavam a procurar sobreviventes.

As equipas de salvamento encontraram 11 sobreviventes e recuperaram 34 corpos, oito dos quais crianças, informou a agência noticiosa estatal Vietnam News Agency, citando as autoridades locais.

A Baía de Halong, a cerca de 200 km a nordeste de Hanói, atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Os passeios de barco são muito populares.

Prevê-se que a tempestade Wipha, o terceiro tufão a atingir o Mar da China Meridional este ano, atinja a costa norte do Vietname no início da próxima semana.

As condições meteorológicas associadas à tempestade também afectaram as viagens aéreas. O aeroporto de Noi Bai informou que nove voos de chegada foram desviados para outros aeroportos e três voos de partida foram temporariamente suspensos no sábado.

[notícia atualizada às 19h29]