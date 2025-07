Donald Trump "adora" despedimento de Colbert e diz que "Kimmel é o próximo"

Na mesma publicação, o líder dos EUA, que no passado apresentou o "reality show" "The Apprentice", diz que os cancelamentos nos programas da noite podem não ficar por aqui.

“Adoro que o Colbert tenha sido despedido. O seu talento é ainda menor do que as suas audiências”, escreveu Donald Trump nas redes sociais.

O “The Late Show with Stephen Colbert”, o programa noturno mais visto da televisão norte-americana e uma plataforma frequente de sátira dirigida ao Presidente Donald Trump, vai terminar em maio do próximo ano, anunciou esta semana o humorista.

A emissão vai ser retirada da grelha da CBS e Stephen Colbert não será substituído. Até ao fim da atual temporada, continuarão a ir para o ar novos episódios, adianta a empresa.



"Trata-se de uma decisão puramente financeira, num contexto desafiante de fim de noite. Não está relacionada de forma alguma com o desempenho do programa, com o conteúdo ou com outros assuntos que estejam a acontecer na Paramount", afirmaram os executivos da CBS, em comunicado.



A Paramount Global PARA.O, a empresa-mãe da CBS, está a tentar obter a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA para uma fusão de 8,4 mil milhões de dólares com a Skydance Media.

Este mês, a Paramount concordou em resolver uma ação judicial intentada por Trump sobre uma entrevista com a sua antiga adversária democrata, Kamala Harris, que o programa “60 Minutes” da CBS transmitiu em outubro.