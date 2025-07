EUA exigem fim imediato das violações e massacres na Síria

A situação na Síria continua instável, embora o Ministério do Interior do país afirme que os confrontos entre beduínos e drusos foram interrompidos em Sweida, no sudoeste do território sírio.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, revelou que os Estados Unidos têm mantido contatos intensos com autoridades de Israel, Jordânia e Síria para estabilizar a região.

"Se as autoridades em Damasco quiserem preservar qualquer chance de alcançar uma Síria unificada, inclusiva e pacífica, livre do Estado Islâmico (EI) e do controlo iraniano, devem ajudar a pôr fim a esta calamidade e usar suas forças de segurança para impedir que o EI e quaisquer outros jihadistas violentos entrem na área e realizem massacres. E devem responsabilizar e levar à Justiça todos os culpados de atrocidades, incluindo aqueles em suas próprias fileiras", escreveu.

Rubio disse ainda que "violações e massacres de pessoas inocentes que ocorreram e ainda ocorrem deve cessar".

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização baseada no Reino Unido, o número de mortos nos conflitos em Sweida já chega a 940.

Novos relatos e imagens de Sweida documentam supostos crimes cometidos por beduínos contra civis drusos, como casos em que religiosos drusos têm seus bigodes raspados. Os drusos têm o costume de manter o bigode como um símbolo da identidade coletiva.

A equipa médica do hospital central de Sweida informou que o necrotério está lotado. Omar Obeid, chefe da divisão local na Ordem dos Médicos da Síria, disse à mídia local que a unidade recebeu mais de 400 corpos desde a manhã da segunda-feira passada, incluindode mulheres, crianças e idosos.

"Não há mais espaço no necrotério, os corpos estão na rua", disse.