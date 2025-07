Bangladesh: Avião da Força Aérea cai sobre escola e faz pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram, esta segunda-feira, quando um avião de treino da Força Aérea do Bangladesh caiu sobre um campus universitário e uma escola na capital, Daca, noticia, a Reuters, citando fonte oficial dos bombeiros.

De acordo com um médico do Instituto Nacional de Queimados e Cirurgia Plástica, além das vítimas mortais, mais de 50 pessoas — incluindo adultos e crianças — foram hospitalizadas com queimaduras.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O incidente ocorreu na Milestone School and College, na zona norte de Daca, em Uttara, segundo as autoridades.

“O avião de treino F-7 BGI da Força Aérea do Bangladesh despenhou-se em Uttara. A aeronave descolou às 13h06” (8h06 em Portugal Continental), informou o departamento de relações públicas das forças armadas em comunicado.

Vídeos do local do acidente mostraram um grande incêndio junto a um relvado, com uma espessa nuvem de fumo a subir para o céu, enquanto uma multidão assistia à distância.

Segundo imagens da Reuters TV, os bombeiros lançaram água sobre os destroços da aeronave, que aparentemente colidiu com a lateral de um edifício, danificando grades de ferro e abrindo um buraco na estrutura,

As imagens também mostravam pessoas a gritar e a chorar, enquanto outras tentavam consolá-las.

"Quando fui buscar os meus filhos e cheguei ao portão, percebi que algo se aproximava... Ouvi uma explosão. Quando olhei para trás, só vi fogo e fumo", disse Masud Tarik, professor da escola, citado pela Reuters.

O Governo do Bangladesh declarou luto nacional após o acidente, cuja causa ainda não foi determinada.

Muhammad Yunus, chefe do governo provisório, afirmou que seriam tomadas “as medidas necessárias” para investigar a causa do acidente e “garantir todo o tipo de assistência.