Homem com corrente de 9 kg morre após ser sugado por aparelho de ressonância magnética

A máquina, que produz imagens através de um campo magnético de grande potência, atraiu a corrente, arrastando o homem para dentro do equipamento: “A máquina virou-o, puxou-o para dentro e ele embateu contra a MRI” , explicou a mulher da vítima, Adrienne Jones-McAllister.

Segundo a BBC , uma mulher realizou uma ressonância magnética ao joelho, após a qual chamou o marido para a ajudar a levantar-se. Este entrou na sala sem autorização médica, transportando uma corrente de metal com 9 quilos de peso que usava para o treino de musculação .

O incidente fatal ocorreu nos Estados Unidos, num laboratório de análises em Westbury, uma pequena localidade do estado de Nova Iorque.

Um homem de 61 anos morreu depois de ter sido puxado para dentro de uma máquina de ressonância magnética (MRI) , enquanto usava uma corrente de metal com 9 quilos de peso ao pescoço.

Todos os esforços se revelaram, no entanto, infrutíferos. O marido acabou mesmo por morrer.

Antes da realização de uma ressonância magnética, a equipa médica deve sempre garantir que os pacientes não transportam qualquer objeto metálico devido aos efeitos do campo magnético.

Adrienne sugere que a clínica não tomou as devidas precauções. Argumenta que esta não foi a primeira vez que ela e o marido tinham estado no estabelecimento e que os funcionários já sabiam que ele usava a corrente metálica de 9 kg, sem que tivesse sido feito qualquer aviso preventivo.

Um aparelho de ressonância magnética pode atrair objetos magnéticos de todos os tamanhos – chaves, telemóveis e até cilindros de oxigénio – que, de acordo com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, cita a BBC, "podem causar danos no aparelho ou ferimentos ao paciente ou aos profissionais médicos se esses objetos se tornarem projéteis".

Em 2001, um rapaz de seis anos morreu devido a uma fratura craniana num centro médico da cidade de Nova Iorque, enquanto realizava um exame, após a poderosa força magnética gerada pelo aparelho de MRI ter impulsionado um cilindro de oxigénio pela sala.