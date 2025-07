Israel reforça fronteira com a Síria por temer infiltração em massa

De acordo com relatos dos meios de comunicação israelita, o exército teme a possibilidade de uma grande infiltração de drusos em ambos os lados da fronteira.

Após uma semana de confrontos sectários na região, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitoriza os acontecimentos no país a partir do Reino Unido, informa que aviões e drones israelitas teriam atacado alvos na região oeste de Sweida durante a madrugada. Ainda de acordo com o grupo, helicópteros israelitas também teriam entregado ajuda aos moradores da região após a retirada das forças militares do governo sírio.

O Exército de Israel confirmou que, durante o domingo, entregou material médico em Sweida após o único hospital da cidade ter sido atacado por milícias beduínas.

A Renascença entrou em contacto com o exército israelita para obter uma confirmação sobre os relatos de ataques, mas ainda não obteve resposta.

Há postos de controlo estabelecidos ao longo dos Montes Golã de forma a impedir a aproximação de manifestantes israelitas e também foi erguida uma barreira de betão no lado israelita da fronteira.

Durante a noite deste domingo, houve relatos de que mais drusos israelitas se concentraram nesta região. Em paralelo, o Exército de Israel continua os esforços para retornar cidadãos do país que cruzaram para o lado sírio.

Os drusos israelitas representam cerca de 1,6% a 2% da população israelita. Na Síria, são entre 3% e 4%.

Os drusos são árabes, mas não são muçulmanos. A religião drusa reúne elementos do islamismo, hinduísmo e da filosofia clássica grega.

Israel advertiu o governo do presidente sírio interino, Ahmed al-Sharaa, que não irá tolerar ataques a esta minoria e promete protegê-la.