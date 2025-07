Paz à vista? “Zelensky quer garantir que utiliza oportunidade" dada por Trump

O Presidente da Ucrânia propõe voltar às negociações de paz com a Rússia, já esta semana. Numa declaração divulgada este sábado, Zelensky afirma que pretende acelerar as negociações com vista a um cessar-fogo.

Apesar disso, a Rússia voltou, esta madrugada, a atacar o território ucraniano, incluindo a capital Kiev.

Na análise do professor universitário, Manuel Poejo Torres, este é um momento fundamental para Volodomyr Zelensky, destacando que “Zelensky quer garantir que consegue utilizar a oportunidade que lhe foi concedida pelo Presidente americano”.

“Neste momento, o Presidente americano, o Presidente Donald Trump, inverteu aquilo que era a sua posição e a posição da agenda do Partido Republicano quanto à Ucrânia e vê que a Rússia, e compreende finalmente que a Rússia, não está disposta e não está alinhada com os interesses americanos”, explica.

O comentador da Renascença para assuntos internacionais assinala ainda que “uma vez que o Presidente americano pretende criar uma oportunidade, dar espaço para a Ucrânia poder respirar do ponto de vista estratégico, e pretende forçar o braço de ferro com a Rússia, obriga naturalmente a que a Ucrânia prove que está disponível a entrar num processo de cessar-fogo”.