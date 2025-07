Pelo menos um morto e dois feridos em Kiev após ataque russo

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, esta madrugada, na sequência de ataques russos em Kiev, anunciaram as autoridades ucranianas, dando conta ainda de um incêndio numa creche.

"Infelizmente, temos informações sobre uma pessoa que morreu em consequência do ataque", escreveu na plataforma Telegram o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, acrescentando que duas pessoas ficaram feridas.

O presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicou a ocorrência de vários incêndios, nomeadamente numa creche na área de Dniprovsky.

Os ataques ou os destroços de 'drones' intercetados também atingiram edifícios residenciais, um supermercado e a entrada de uma estação de metro, de acordo com Klitschko, que apelou aos habitantes para que permaneçam nos abrigos.

A Ucrânia propôs à Rússia a realização de novas negociações esta semana, anunciou no sábado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A Rússia avisou no domingo que a resolução do conflito com a Ucrânia é um processo longo, acreditando que a administração dos EUA compreende isso “cada vez mais”, sem responder à proposta da Ucrânia de uma nova ronda de negociações.

"É um processo longo, requer esforço e não é fácil", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, numa entrevista à televisão pública local.

Ao mesmo tempo, garantiu que o Presidente russo, Vladimir Putin, quer resolver o conflito por via pacífica, mas sem deixar cair os objetivos “compreensíveis, evidentes e constantes" definidos por Moscovo.

Um desses objetivos, previamente declarados, é o controlo total sobre as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, anexadas pela Rússia em setembro de 2022.