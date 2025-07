Portugal entre 25 países que pedem fim imediato da guerra em Gaza

Esta posição conjunta é conhecida no dia em que Israel de Israel usou tanques para entrar pela primeira vez nas zonas sul e leste da cidade de Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Os países pedem que Israel "levante imediatamente" as restrições à ajuda humanitária e "permita urgentemente" que a ONU e as organizações não-governamentais humanitárias "façam o seu trabalho de salvar vidas".

Leia a declaração na íntegra

"Nós, os signatários abaixo indicados, enviamos uma mensagem simples e urgente: a guerra em Gaza tem de terminar já.

O sofrimento dos civis em Gaza atingiu níveis sem precedentes. O modelo de distribuição de ajuda do governo israelita é perigoso, alimenta a instabilidade e priva os habitantes de Gaza da sua dignidade humana. Condenamos a distribuição a conta gotas de ajuda humanitária e a morte desumana de civis, inclusive crianças, quando procuram satisfazer as suas necessidades mais básicas de água e de alimento. É chocante que mais de 800 palestinianos tenham sido mortos enquanto procuravam ajuda humanitária. A recusa do governo israelita de prestar assistência humanitária essencial à população civil é inaceitável. Israel tem de cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional.

Os reféns cruelmente mantidos em cativeiro pelo Hamas, desde 7 de outubro de 2023, continuam a sofrer terrivelmente. Condenamos a sua detenção contínua e apelamos à sua libertação imediata e incondicional. Um cessar-fogo negociado oferece a melhor esperança para os trazer para casa e para pôr fim à agonia das suas famílias.

Apelamos ao governo israelita para que levante imediatamente as restrições ao fluxo de ajuda humanitária e permita urgentemente que a ONU e as ONG humanitárias façam o seu trabalho de salvar vidas de forma segura e eficaz.

Apelamos a todas as partes para que protejam os civis e cumpram as obrigações do direito humanitário internacional. As propostas de remoção da população palestiniana para uma “cidade humanitária” são totalmente inaceitáveis. A deslocação forçada permanente de uma população é uma violação do direito humanitário internacional.

Opomo-nos veemente a quaisquer medidas no sentido de uma alteração territorial ou demográfica nos Territórios Palestinianos Ocupados. O plano de colonização E1, anunciado pela Administração Civil de Israel, se implementado, dividiria o Estado Palestiniano em dois, o que constituiria uma violação flagrante do direito internacional e prejudicaria gravemente a solução de dois Estados. Enquanto isso, acelerou a construção de colonatos em toda a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e disparou a violência dos colonos contra os Palestinianos. Esta situação tem de acabar.

Apelamos às partes e a comunidade internacional a unirem-se num esforço comum para pôr termo a este terrível conflito através de um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente. Mais derramamento de sangue não serve qualquer propósito. Reafirmamos o nosso total apoio aos esforços dos EUA, do Qatar e do Egito para alcançar aquele objetivo.

Estamos preparados para tomar novas medidas para apoiar um cessar-fogo imediato e uma via política para alcançar a segurança e a paz para Israelitas, Palestinianos e para toda a região."