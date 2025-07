Rede social X acusa procuradores franceses de motivações políticas

"Com base no que sabemos até agora, a X acredita que esta investigação está a distorcer a lei francesa para atender a uma agenda política e, em última análise, restringir a liberdade de expressão", publicou a rede social na conta Global Government Affairs, acrescentando que, "por essas razões, a X não atendeu às exigências das autoridades francesas, como temos o direito legal de fazer."

No início de julho, procuradores em Paris intensificaram uma investigação preliminar sobre a rede social X (antigo Twitter) por suspeita de um viés no algoritmo e de extração fraudulenta de dados, convocando a polícia para investigar supostas irregularidades cometidas pela empresa ou diretores.

A rede social X, de Elon Musk, acusou esta segunda-feira os procuradores franceses de iniciarem uma "investigação criminal com motivação política" que ameaça a liberdade de expressão dos utilizadores da plataforma, negando todas as acusações e afirmando que não vai colaborar com a investigação.

Num ataque contundente, a X afirmou também que a investigação foi instigada por Eric Bothorel, um legislador francês, que acusou "a X de manipular o seu algoritmo para fins de 'interferência estrangeira', uma alegação que é completamente falsa".

Musk, ex-aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, acusou os governos europeus de atacar a liberdade de expressão, tem manifestado apoio a alguns dos partidos de extrema-direita na Europa, como a alemã AfD.

A investigação francesa pode aprofundar a divisão entre Washington e as capitais europeias sobre que tipo de discurso é permitido online, com altos funcionários do governo de Trump a alegar censura de vozes de direita ao redor do mundo.