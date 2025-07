Tropas israelitas atacam alvos Huthi no Iémen

A Força Aérea de Israel atacou o porto de Hodeida, na costa oeste do Iémen, durante a manhã desta segunda-feira. Segundo o exército israelita, os alvos incluíram infraestrutura militar e de engenharia dos huthis, a milícia xiita que controla parte do território do país e recebe apoio do Irão.

Os huthis trabalhavam para reconstruir o porto de Hodeida, atacado por Israel diversas vezes ao longo da guerra.

Segundo o Exército de Israel, o porto é usado para receber armamento iraniano.

"O regime terrorista huthi explora o espaço marítimo para atividades terroristas contra navios de trânsito e comerciais na área da navegação global. Os alvos atacados ilustram o uso militar que o regime terrorista huthi faz da infraestrutura civil para fins terroristas", diz o comunicado divulgado pelo exército israelita.

O ministro da Defesa Israel Katz também se pronunciou e disse que a "lei do Iémen é a mesma do Irão". Segundo ele, os huthis vão pagar um preço alto por disparar mísseis contra Israel.

Na última sexta-feira, os huthis voltaram a disparar um míssil balístico contra o território israelita, mas foi intercetado pelos sistemas de defesa aéreos. O aeroporto de Tel Aviv chegou a ficar fechado por alguns minutos, mas voltou a operar em seguida.

[Notícia atualizada às 10h11 de 21 de julho de 2025 para acrescentar informação fornecida pelo correspondente da Renascença no Médio Oriente]