Tufão Wipha atinge sul da China e obriga à retirada de mais de 660 mil pessoas

O tufão Wipha atingiu domingo Taishan, na província de Guangdong, sudeste da China, levando à retirada de 669.162 pessoas e à ativação de medidas de emergência em várias localidades, incluindo a suspensão de aulas e transportes.

De acordo com o Centro Meteorológico Nacional da China, trata-se do sexto tufão do ano no país e chegou à costa de Guangdong, com ventos que atingiram os 33 metros por segundo.

Após tocar terra, o Wipha perdeu intensidade e foi reclassificado como tempestade tropical severa, indicou a televisão estatal CCTV.

Quatro cidades - Zhuhai, Yangjiang, Jiangmen e Maoming - e 15 vilas ativaram a resposta de emergência de nível um, o mais elevado no sistema chinês para este tipo de situações.

Zhuhai e Yangjiang suspenderam todas as atividades escolares, económicas e de transporte desde a manhã de domingo.

As autoridades chinesas anunciaram ainda a suspensão de várias linhas ferroviárias, devido ao impacto do tufão.

Nas região semiautónoma de Hong Kong, foi emitido o alerta de tempestade mais elevado, com ventos superiores a 167 quilómetros por hora. A passagem do Wipha provocou chuvas intensas, o cancelamento de mais de 200 voos e pelo menos 30 feridos, segundo o jornal local South China Morning Post.

Também em Macau foi emitido no domingo o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta, quando o Wipha se encontrava a cerca de 60 quilómetros do território.

De acordo com previsões meteorológicas locais, o Wipha deverá atravessar de leste para oeste a costa ocidental de Guangdong, entrando esta segunda-feira no golfo de Beibu, antes de se dirigir para a costa nordeste do Vietname.

Especialistas citados pelo jornal estatal Global Times alertaram que o tufão poderá voltar a tocar terra mais do que uma vez em Guangdong, com risco de ventos fortes e chuvas intensas.

O Wipha é o sexto tufão da temporada na Ásia. No início de julho, o Danas atingiu por duas vezes a província oriental chinesa de Zhejiang, depois de provocar pelo menos dois mortos e centenas de feridos em Taiwan.