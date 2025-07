Bebé de seis semanas entre 15 palestinianos que morreram de fome em Gaza

Um bebé de seis semanas está entre as 15 pessoas que morreram de fome na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde locais. A desnutrição causada pela falta de alimentos está a matar palestinianos mais rápido do que em qualquer outro momento da guerra entre Israel e o Hamas, que dura há 21 meses.

A criança morreu num hospital no norte de Gaza, e foi identificada como Yousef al-Safadi. Três das outras crianças também eram crianças, incluindo Abdulhamid al-Ghalban, de 13 anos, que morreu num hospital na cidade de Khan Younis, no sul do país. As outras duas crianças não foram identificadas.

As autoridades de saúde palestinianas dizem que pelo menos 101 pessoas morreram de fome durante o conflito, incluindo 80 crianças. A maioria das mortes ocorreu nas últimas semanas.

Israel controla todo o fornecimento de ajuda humanitária ao enclave, onde a maior parte da população já foi deslocada diversas vezes, e enfrenta uma grave escassez de necessidades básicas.

O chefe da agência da ONU para os refugiados palestinianos, a UNRWA, disse esta terça-feira que os membros da equipa das Nações Unidas, assim como médicos e trabalhadores humanitários, estão a desmaiar em serviço em Gaza, devido à fome e exaustão.

Em comunicado, Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, afirmou que "ninguém é poupado: os cuidadores em Gaza também precisam de cuidados. Médicos, enfermeiros, jornalistas e humanitários estão com fome".