Cessar-fogo na Faixa de Gaza. Mediadores querem resposta do Hamas nas próximas 24 horas

Estados Unidos, Qatar e Egito estão a realizar esforços intensos para que o Hamas responda de forma positiva à última proposta apresentada por Israel, avança o portal israelita Ynet.

A avaliação é que o grupo palestiniano irá responder nas próximas 24 horas. Oficiais israelitas acreditam que é possível encontrar uma solução sobre o principal ponto de divergência neste momento: o escopo e a profundidade da retirada das tropas de Israel da Faixa de Gaza.

A delegação do Hamas em Doha, no Qatar, local onde ocorre a atual ronda de negociações, aguarda o posicionamento das lideranças do Hamas na Faixa de Gaza.

A Renascença apurou que agora as partes debatem questões técnicas, como a profundidade da zona de segurança que Israel irá manter em todo o contorno e no interior da Faixa de Gaza e também a presença das tropas no Corredor Filadélfia, a faixa de 14 quilómetros de extensão que divide Gaza e o Egito.

Israel considera a permanência no Corredor Filadélfia como estratégica para impedir a entrada de armas ao grupo palestiniano.

O Hamas também insiste que a ajuda humanitária deve ser distribuída por organizações vinculadas à ONU e exige o fim das operações do Fundo Humanitário de Gaza (GHF), empresa privada norte-americana que conta com o apoio de Estados Unidos e Israel.