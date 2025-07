"Demasiado woke". Donald Trump retira EUA da UNESCO

Donald Trump retira Estados Unidos da América (EUA) da UNESCO, devido ao posicionamento político da entitade da ONU.

A notícia foi avançada pelo The New York Post e, entretanto, confirmada pela administração norte-americana. O presidente dos EUA pediu uma análise à continuidade do país dentro da UNESCO, com um especial foco em alegados comportamentos "antissemitas e contra Israel".

A administração da Casa Branca tem problemas com as políticas DEI da UNESCO, assim como uma alegada postura pró-Palestina e pró-China.

Para Donald Trump, a UNESCO é "demasiado woke", com políticas anti-racismo e de promoção da igualdade de género.

Esta não é a primeira vez que os EUA abandonam a UNESCO. Ronald Reagan tomou a mesma decisão, em 1984. George W. Bush, em 2003, fez com que o país voltasse à organização.

Depois, Donald Trump retirou, de novo, o país, em 2021. Em 2023, Joe Biden voltou a oficializar o regresso dos EUA à UNESCO, à OMS e outras agências internacionais.

Diplomatas europeus confirmaram as intenções da Casa Branca. Já segundo fontes da UNESCO, a saída dos EUA vai afetar a agência, mas sublinham que a maioria das suas não são muito dependentes de financiamento norte-americano.

Ao todo, os EUA contribuem para cerca de 8% do orçamento global da UNESCO.

[Atualizada às 13h15 com confirmação da saída dos EUA]