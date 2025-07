Estudantes no Bangladesh em protesto depois de queda de jato numa escola provocar 31 mortos

Centenas de estudantes no Bangladesh estão em protesto contra o governo depois da queda de um avião jato numa escola em Dhaka ter provocado 31 mortos e 165 feridos, a maioria crianças, na segunda-feira.

Muitos familiares e estudantes de várias escolas locais reuniram-se no local do acidente para exigir explicações e consequências pela queda da aeronave. Os protestos também querem que sejam divulgadas as identidades das vítimas e compensação financeira às famílias.

Também nas ruas da capital do Bangladesh caminharam muitos protestantes a exigir a demissão do conselheiro para a educação do governo.

O jato estaria a realizar uma missão de rotina no dia da queda, até que sofreu um erro mecânico, o que levou à perda de controlo por parte do piloto, que também morreu no acidente.

Atualmente, o Bangladesh atravessa um período de instabilidade política, depois do primeiro-ministro Sheikh Hasina abandonar o país, em agosto. O governo interino promete realizar novas eleições em 2026.