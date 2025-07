Gaza. 16 pessoas mortas em ataque aéreo no campo de refugiados de Shati

De acordo com relatos dos meios de comunicação social palestinianos, dezasseis pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita na manhã desta terça-feira no campo de refugiados de Shati, no oeste da Cidade de Gaza, no norte do enclave.

Há informações também sobre duas mortes e feridos em Deir al-Balah, na região central da Faixa de Gaza. É a primeira vez que o exército opera nessa área porque há o temor de que parte dos reféns israelitas esteja em cativeiro neste local.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, denuncia que Israel terá atacado a residência de funcionários e também o armazém da organização. Ele também afirma que quatro funcionários e familiares foram presos, mas três já foram libertados.

A Renascença entrou em contacto com o Exército de Israel para obter um posicionamento diante das denúncias, mas ainda não recebeu qualquer resposta.

Huthis atacam novamente Israel

Durante a madrugada, os huthis, do Iémen, voltaram a disparar um míssil balístico contra Israel, levando milhões de israelitas aos abrigos. O míssil foi intercetado pelos sistemas de defesa aéreos e não há relatos de feridos ou danos.

O disparo dos huthis acontece menos de um dia após um ataque israelita ao porto de Hodeida, na costa oeste do país. Israel afirma que o porto é usado para receber armamento enviado pelo Irão ao grupo rebelde iemenita. O Irão nega.

Desde o fim do último cessar-fogo, em meados de março, os huthis já dispararam 63 mísseis balísticos contra Israel.