Há um adoçante popular que pode prejudicar as defesas do cérebro e aumentar o risco de AVC

No novo estudo, os investigadores expuseram células da barreira hematoencefálica a níveis de eritritol normalmente encontrados após a ingestão de um refrigerante adoçado com o composto. Como resultado, observaram uma reação em cadeia de danos celulares que poderia tornar o cérebro mais vulnerável a coágulos sanguíneos uma das principais causas de AVC.

Um novo estudo da Universidade do Colorado, publicado a 14 de julho no Journal of Applied Physiology, sugere que o eritritol (com o código "E 968" nos rótulos na União Europeia) pode danificar células da barreira hematoencefálica, o sistema de segurança do cérebro que impede a entrada de substâncias nocivas e permite a entrada de nutrientes .

Encontrado em tudo, desde barras de proteína a bebidas energéticas e sem açúcar , o eritritol é considerado há muito tempo uma alternativa segura ao açúcar. Mas uma nova investigação sugere que esse adoçante amplamente utilizado pode estar a minar silenciosamente uma das barreiras de proteção mais cruciais do corpo – com consequências potencialmente graves para a saúde cardíaca e o risco de acidente vascular cerebral (AVC), a principal causa de morte em Portugal.

Ainda mais alarmante, o eritritol parece sabotar a defesa natural do corpo contra coágulos sanguíneos . Normalmente, quando coágulos se formam nos vasos sanguíneos, as células libertam um "destruidor de coágulos" chamado ativador do plasminogénio tecidual, que dissolve o bloqueio antes que ele possa causar um derrame. Mas o adoçante bloqueou esse mecanismo de proteção , potencialmente deixando os coágulos livres para causar estragos.

O eritritol desencadeou o que os cientistas chamam de stress oxidativo, inundando as células com moléculas nocivas e altamente reativas , conhecidas como radicais livres , ao mesmo tempo que reduzia as defesas antioxidantes naturais do corpo . Esse duplo ataque prejudicou a capacidade das células de funcionar adequadamente e, em alguns casos, matou-as completamente.

As descobertas são particularmente significativas porque o eritritol ocupa uma posição única no cenário dos adoçantes. Ao contrário de adoçantes artificiais como o aspartame ou a sucralose, o eritritol é tecnicamente um álcool de açúcar — um composto natural que o corpo produz em pequenas quantidades. Essa classificação ajudou a evitar a inclusão nas diretrizes recentes da Organização Mundial da Saúde, que desencorajavam o uso de adoçantes artificiais para controlar o peso .

No entanto, a investigação tem limitações. As experiências foram conduzidas em células isoladas em placas de laboratório, e não em vasos sanguíneos completos , o que significa que as células podem não se comportar exatamente como se comportariam no corpo humano. Os cientistas reconhecem que testes mais sofisticados — utilizando sistemas avançados de "vasos sanguíneos num chip" que imitem melhor a fisiologia real — são necessários para confirmar esses efeitos.

Os resultados laboratoriais estão alinhados com evidências preocupantes de estudos em humanos . Diversos estudos observacionais em larga escala constataram que pessoas que consomem eritritol regularmente enfrentam riscos significativamente maiores de doenças cardiovasculares , incluindo ataque cardíaco e AVC. Um estudo importante, que acompanhou milhares de participantes, descobriu que aqueles com os níveis sanguíneos mais elevados de eritritol tinham aproximadamente o dobro de probabilidade de sofrer um evento cardíaco grave .

O eritritol também ganhou popularidade entre os fabricantes de alimentos por se comportar mais como o açúcar do que outras alternativas. Enquanto a sucralose é 320 vezes mais doce que o açúcar, o eritritol fornece apenas cerca de 80% da doçura do açúcar, facilitando o uso em receitas sem criar um sabor forte. Atualmente, pode ser encontrado em milhares de produtos, especialmente em muitos alimentos "sem açúcar" e "adequados para a dieta cetogénica".

Várias agências reguladoras, incluindo a Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA, aprovaram o eritritol como seguro para consumo. Mas a nova investigação junta-se a um crescente conjunto de evidências que sugerem que mesmo alternativas "naturais" ao açúcar podem trazer riscos inesperados à saúde.

Para os consumidores, as descobertas levantam questões complexas sobre as compensações envolvidas na substituição do açúcar. Adoçantes como o eritritol podem ser ferramentas valiosas para o controlo do peso e a prevenção de diabetes, ajudando as pessoas a reduzir calorias e controlar picos de açúcar no sangue. Mas, se o consumo regular enfraquece as barreiras protetoras do cérebro e aumenta o risco cardiovascular, os benefícios podem ter um custo significativo.

A investigação destaca um desafio mais amplo na ciência nutricional: compreender os efeitos a longo prazo de aditivos alimentares relativamente recentes, que se tornaram omnipresentes na dieta moderna. Embora o eritritol possa ajudar as pessoas a evitar os danos imediatos do consumo excessivo de açúcar, o efeito na barreira hematoencefálica sugere que o uso frequente pode estar a comprometer silenciosamente a proteção cerebral ao longo do tempo.

À medida que os cientistas continuam a investigar estas ligações preocupantes, os consumidores podem querer reconsiderar a relação com este adoçante aparentemente inocente — e talvez questionar se algum aditivo substituto do açúcar é realmente isento de riscos.