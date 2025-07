Houthis disparam dois mísseis balísticos contra Israel

O Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive, a principal porta de entrada e saída do país, teve as suas operações interrompidas durante alguns minutos.

Os houthis têm conseguido interromper a rotina em Israel com frequência, em especial desde o fim do último cessar-fogo entre Hamas e Israel, em 18 de março. A milícia iemenita disparou 64 mísseis balísticos em direção ao país.

Israel e os houthis travam, na prática, uma guerra de desgaste, um confronto prolongado. O grupo Iémen é o último a manter-se ativo entre aqueles que faziam parte do autodenominado "eixo da resistência" formado por aliados regionais do Irão, como o Hezbollah, no sul do Líbano; o Hamas, na Faixa de Gaza; e as milícias pró-Irão no Iraque.

A 16 de julho, um navio com 750 toneladas de mísseis e equipamentos militares iranianos foi intercetado no Mar Vermelho por forças do governo do Iémen que se opõem aos houthis.

A informação foi revelada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que afirmou também que esse carregamento de armas do Irão tinha como destino os houthis.