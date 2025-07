​Parlamento da Ucrânia elimina independência de duas instituições anticorrupção

Os deputados ucranianos aprovaram esta terça-feira uma lei que elimina a independência das duas instituições responsáveis pelo combate à corrupção no país, na sequência da detenção de um ex-deputado e vários funcionários de uma dessas organizações.

O parlamento autorizou, por 263 votos contra 13 (e 13 abstenções), a subordinação das atividades do Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) e do Gabinete Especializado Anticorrupção (SAPO) ao procurador-geral, que, por sua vez, está sob a tutela do Presidente ucraniano.

A aprovação da lei decorreu na sequência de um escândalo recente que envolveu uma alegada fuga de documentos secretos para os serviços de segurança russos, ação atribuída a um ex-deputado, Fedor Khristenko, que já foi acusado de alta traição.

Khristenko foi acusado de tentar influenciar o NABU a partir do estrangeiro através das suas ligações a alguns dos funcionários do gabinete, alguns dos quais já foram detidos, anunciou o Ministério Público.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nas últimas horas, foram também realizadas buscas nas casas de vários familiares de Khristenko, onde foram encontrados documentos relacionados com investigações secretas conduzidas pelo NABU.

O Ministério Público sustenta que Khristenko foi recrutado pelo Serviço Federal de Segurança durante o Governo do ex-presidente Viktor Yanukovych e, desde então, tem passado informações confidenciais à Rússia e ajudado suspeitos de corrupção a fugir da Ucrânia.

Com a nova lei, o procurador-geral passa a ter acesso a todas as investigações do NABU e pode emitir novas instruções, encerrar casos e assinar pessoalmente acusações contra altos funcionários.

A lei aprovada remove também as funções do chefe do SAPO, um órgão independente da Procuradoria-geral que supervisiona os casos investigados pelo NABU - principalmente contra altos funcionários do Governo - que são depois encaminhados para o tribunal.

O responsável do NABU, Semen Krivonos, já apelou ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que não assine esta lei, alertando que a medida põe em risco a transparência e os compromissos anticorrupção com organizações como a União Europeia (UE).

"Duas instituições independentes, o NABU e o SAPO, estão a ser completamente transferidas para um regime independente. Opomo-nos categoricamente (...). Pedimos-lhe que não assine esta lei", apelou Krivonos.

A Ucrânia, que está em processo de adesão à UE, foi avisada por Bruxelas, nos últimos dias, que deve continuar a implementação das reformas necessárias para equiparar o país ao que a Comissão Europeia chama de "padrões europeus".

Os eurodeputados sugerem que a Ucrânia faça mais para cumprir o Estado de direito, as reformas judiciais e adote mais medidas contra a corrupção, embora reconhecendo que "reforçar as instituições democráticas" do país enquanto está a combater uma guerra "é extremamente difícil".