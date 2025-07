Momentos decisivos nas negociações entre Hamas e Israel. Enviado de EUA segue para Roma

O enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, estará em Roma esta quinta-feira. Na capital italiana, vai reunir-se com Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, e com um enviado sénior do Catar, um dos países mediadores das negociações para um cessar-fogo.



Se o encontro produzir resultados, Witkoff irá se deslocar para Doha, onde acontece a ronda atual. A deslocação para o Catar será um sinal de que houve progressos significativos rumo a um acordo, segundo o portal norte-americano Axios.



Também segundo o Jerusalem Post, se, após a reunião em Roma o enviado norte-americano partir para Doha, a viagem terá como objetivo de facto assinar o acordo.



Na noite de terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reuniu-se de forma remota a partir de Jerusalém com a equipa de Israel que está no Catar para avaliar a situação de momento das negociações.



A Renascença apurou que agora as partes debatem questões técnicas, como a profundidade da zona de segurança que Israel irá manter em todo o contorno e no interior da Faixa de Gaza e também a presença das tropas no Corredor Filadélfia, a faixa de 14 quilómetros de extensão que divide Gaza e o Egito.