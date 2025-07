Surto de cólera em Moçambique com 64 mortos e mais de 4.400 infetados em nove meses

O surto de cólera em Moçambique já matou pelo menos 64 pessoas em nove meses, acumulando mais de 4.400 infetados em cinco províncias do centro e norte, segundo o último balanço das autoridades de saúde.

De acordo com o boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, com dados até 20 de julho, o surto de cólera provocou 4.420 infetados desde 17 de outubro, dos quais 3.590 na província de Nampula, norte do país, com 40 óbitos.

Na segunda-feira estavam internados em unidades de saúde do país 13 doentes com cólera, segundo o boletim.

Atualmente, há surtos da doença ativos em sete distritos das províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia e Nampula.

Até ao momento, o surto regista uma taxa de letalidade de 1,4%, sendo que 48 dos 64 óbitos foram registados nas comunidades, fora das unidades de saúde.

O surto de cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas.

Mais de 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas em maio contra a cólera na província de Nampula, correspondendo a 99% da meta inicial, anunciaram anteriormente as autoridades de saúde.

De acordo com os dados apresentados pelo responsável de saúde pública no Serviço Provincial de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, a previsão apontava para a vacinação de 1.758.335 pessoas com idade igual ou superior a um ano em quatro distritos, tendo a campanha alcançado 1.744.737 pessoas do grupo alvo, de 17 a 21 de maio.

Segundo o responsável, a situação de cólera na província de Nampula está controlada, com uma redução de casos nos quatro Centros de Tratamento de Cólera (CTC) abertos nos quatros distritos.