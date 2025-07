Trump chega a acordo com a Paramount e vai receber 36 milhões de dólares

Em particular, mencionou a concluir que "o Wall Street Journal, o falhado New York Times, o Washington Post, MSDNC, CNN e todos os outros meios tradicionais mentirosos estão avisados de que os dias em que podiam enganar o povo norte-americano terminaram".

Nesse primeiro comunicado assinalou que preferia pagar a lutar contra o que qualificou de pretensão "sem fundamento", na que Trump pedia 10 mil milhões de dólares por danos e prejuízos, quantia que veio a subir para 20 mil milhões.

Com o acordo, a empresa espera ter sido eliminado o último obstáculo para a sua fusão com a Skydance Media, uma operação que está pendente da aprovação por parte da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Trump tinha apresentado o seu primeiro processo civil em outubro de 2024, em um tribunal no Estado do Texas, com a alegação de que a edição da entrevista a Harris no '60 Minutos' favorecia a então candidata presidencial democrata a poucos dias das eleições de 05 de novembro.

Em concreto, criticou o facto de a CBS ter emitido respostas diferentes a uma mesma pergunta no '60 Minutos' e em um extrato prévio do programa 'Face the Nation', que considerou ter sido manipulado, ao que o meio respondeu que a ação legal não tem fundamento.

A menção de Trump ao Wall Street Journal não é por acaso, uma vez que na sexta-feira apresentou uma queixa contra este título, a News Corp, conglomerado que engloba o jornal, o proprietário deste, Rupert Murdoch, e dois jornalistas por lhe terem atribuído uma carta enviado a Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019, acusado de tráfico sexual de menores.