Caça F-16 tailandês bombardeia alvos no Camboja à medida que conflito na fronteira se intensifica

A Tailândia lançou um caça F-16 sobre alvos militares no Camboja esta quinta-feira. Segundo a Agência Reuters, o ataque aéreo fez pelos menos 12 mortes, 11 deles civis. O confronto acontece após semanas de tensão devido a uma disputa fronteiriça entre os dois países.

Um dos seis caças F-16 que a Tailândia posicionou sobre a fronteira bombardeou postos das forças armadas do Camboja, informou o exército tailandês.

“Utilizámos o poder aéreo contra alvos militares, conforme planeado”, disse o porta-voz adjunto do exército tailandês, Richa Suksuwanon, aos jornalistas.

O conflito começou ao início desta quinta-feira junto do templo Ta Moan Thom, situado na fronteira entre a Camboja e a Tailândia, a cerca de 360 quilómetros a leste da capital tailandesa, Banguecoque. Os países acusam-se mutuamente de ter iniciado o confronto.

O Ministério da Defesa do Camboja afirmou que foram lançadas duas bombas sobre uma estrada, condenando “veementemente a agressão militar imprudente e brutal do Reino da Tailândia contra a soberania e integridade territorial do Camboja”.

O ministro da Saúde da Tailândia informou que 11 civis, incluindo uma criança e um soldado, morreram devido a um fogo de artilharia aberto pelas forças do Camboja. Outros 24 civis e sete militares ficaram feridos. Ainda não há informações sobre as vítimas do lado cambojano.

“O Exército tailandês condena o Camboja por utilizar armamento contra civis na Tailândia. A Tailândia está pronta para proteger a sua soberania e o seu povo de ações desumanas”, afirmou o exército tailandês em comunicado.

Cidadãos tailandeses, incluindo crianças e idosos, deslocaram-se para abrigos na região fronteiriça de Surin. “Quantos disparos já foram feitos? É incontável”, disse uma mulher não identificada à Thai Public Broadcasting Service (TPBS), enquanto se refugiava num dos abrigos.

Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Camboja afirmou que os ataques aéreos da Tailândia aconteceram “sem provocação” e apelou ao país vizinho para retirar as suas forças e “abster-se de quaisquer ações provocatórias adicionais que possam agravar ainda mais a situação”.

Há mais de um século que a Tailândia e o Camboja disputam a soberania de diversos pontos não demarcados ao longo dos 817 km da sua fronteira terrestre, o que tem originado confrontos esporádicos e dezenas de mortos.

As tensões reacenderam-se em maio, após a morte de um soldado cambojano durante uma breve troca de tiros, que evoluiu para uma crise diplomática de grande escala e agora desencadeou confrontos armados.