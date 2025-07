Dia da Sobrecarga chega mais cedo. Humanidade já esgotou os recursos naturais de 2025

A planeta Terra esgotou esta quinta-feira, dia 24 de julho, todos os recursos naturais que o planeta Terra é capaz de renovar ao longo de um ano inteiro, segundo dados fornecidos pelas agências e organismos filiados da Organização das Nações Unidas.

O chamado "Dia da Sobrecarga da Terra" acontece este ano uma semana mais cedo do que em 2024, o que mostra uma tendência preocupante de consumo insustentável e aumento da pegada ecológica global.

A partir daqui torna-se necessário usar recursos naturais que só deveriam ser utilizados a partir de 1 de janeiro de 2026.

Embora assinale que o Dia da Sobrecarga tem vindo a estabilizar-se nos últimos anos, a associação ambientalista Zero sublinha que “a pressão sobre o planeta continua a aumentar, à medida que os danos causados pela ultrapassagem do limite ecológico se acumulam ao longo do tempo”.

Em declarações à Renascença, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, sublinha que essa tendência é uma ameaça para esta e futuras gerações.

“Estamos a ir muito para além daquilo que a natureza todos os anos renova. O planeta tem limites que nós não deveríamos ultrapassar. Estamos numa crise que passa pelo clima, pela biodiversidade, pela poluição e pelo uso excessivo de recursos naturais. Acima de tudo, é preciso apelar, quer às políticas públicas dos governos, das autarquias, quer a cada um de nós como cidadãos, para percebermos que temos urgentemente um papel neste atrasar do dia de sobrecarga do planeta”, declara.