​Enviado dos EUA culpa Hamas por impasse nas negociações

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A resposta encaminhada não permite avanços sem que o Hamas apresente mudanças na sua lista de exigências, adiantou. A equipa de negociadores israelita retornou de Doha, no Catar, para consultas após 18 dias de negociações.

O impasse continua nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Após avaliar a resposta do Hamas ao longo desta quinta-feira, uma fonte política israelita disse aos media locais que as divergências prosseguem.

O enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, anunciou que a delegação norte-americana também irá deixar o Catar.



Segundo Witkoff, "parece que o Hamas não está agir de boa-fé". O enviado dos EUA diz também que, agora, os norte-americanos vão considerar "opções alternativas para fazer regressar a Israel os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas e criar um ambiente mais estável para os moradores da Faixa de Gaza".



"É uma pena que o Hamas tenha agido de forma egoísta. Estamos determinados a pôr fim ao conflito e alcançar a paz permanente em Gaza", afirmou Witkoff.



Para além da retirada de tropas de mais áreas da Faixa de Gaza, do fim do modelo atual de distribuição operado pela empresa privada norte-americana Fundo Humanitário de Gaza (GHF) e da reabertura da Passagem de Rafah (a fronteira entre Gaza e Egito), fontes israelitas informam que o Hamas também estaria a exigir a libertação de um número maior de prisioneiros palestinianos.



Ainda não há uma posição oficial por parte do Hamas após as declarações de Witkoff.



Apesar do cenário de incerteza atual, os próprios oficiais israelitas dizem acreditar que não houve colapso nas negociações.