Exército israelita acusa Hamas de disparar rocket contra ajuda humanitária em Gaza

O exército israelita está a acusar o Hamas de ter disparado um rocket contra um local de ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza, durante a madrugada desta quinta-feira.

Segundo o IDF nas suas redes sociais, o rocket caiu a 250 metros de um centro da Gaza Humanitarian Foundation, um mecanismo apoiado e financiado por Israel e os EUA.

No entanto, de acordo com o "The Times of Israel", o centro de ajuda humanitária distribuiu comida esta manhã, apesar do ataque.

A Gaza Humanitarian Foundation tinha pedido dinheiro ao governo norte-americano para continuar as suas operações, que têm sido criticadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por grupos humanitários e outros.

O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, no sábado, denunciou que "o chamado mecanismo de ajuda" israelo-norte-americano para a população da Faixa de Gaza "custa mais vidas do que as que salva".