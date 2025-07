Hamas responde à proposta de cessar-fogo. Israel analisa

O Hamas respondeu à proposta de cessar-fogo. A avaliação em Israel é que a posição apresentada desta vez pelo grupo palestiniano é melhor do que a anterior.

O Hamas chegou até a responder antes disso. Mas o mediadores consideraram as exigências do grupo tão inalcançáveis, que sequer chegaram a encaminhá-las a Israel.

Segundo a mídia israelita, houve uma reunião tensa entre os membros do Hamas e representantes dos mediadores na última terça-feira. Esses mediadores teriam dito aos membros do grupo palestiniano: "se vocês não retornarem com uma resposta séria, vocês terão problemas conosco".

Segundo o jornal libanês Al-Akhbar, considerado próximo ao Hama, a resposta atual incluiria mudanças sobre a retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza. O Hamas quer que os soldados israelitas deixem áreas residenciais, o grande eixo Salah a-Din (via que corta a Faixa de Gaza de norte a sul) e que a zona de segurança israelita ocupe apenas 800 metros em todo o contorno de Gaza.

Segundo apuração da Renascença, Israel aceita que essa zona de segurança- cujo objetivo é impedir a aproximação à fronteira com Israel - tenha entre 1,2 a 1,4 quilómetros. Isso significa que, neste item específico, a diferença entre as posições de Hamas e Israel é de apenas algumas centenas de metros.

Um outro ponto, de acordo com o jornal libanês Al-Akhbar, diz respeito ao mecanismo de distribuição de ajuda humanitária. O Hamas quer que apenas organizações vinculadas à ONU sejam responsáveis por esse processo e que o Fundo Humanitário de Gaza (GHF), a empresa privada norte-americana que atualmente faz este trabalho sob fortes críticas internacionais, deixe de operar.

O Hamas também exigiria a reabertura da Passagem de Rafah em ambos os sentidos. A Passagem de Rafah é o terminal de fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

Ao longo do dia de hoje, são esperadas discussões internas em Israel a partir da resposta do Hamas. De acordo com o Jerusalem Post, apesar de a atual posição encaminhada pelo grupo palestiniano ser considerada melhor do que a anterior, ainda haveria divergências consideradas importantes entre as partes.